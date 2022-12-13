Россия ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии

Москва подтверждает ограничения на использование финансовых счетов посольства и генерального консульства Финляндии в России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что речь идет о зеркальном ответе страны на аналогичные действия со стороны Хельсинки. В МИД РФ добавили что говорят о дипломатическом учреждении, расположенном на территории Петербурга.
Мы подтверждаем факт введения... Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. Это факт.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
"Глобальный подлог". Захарова о русскоязычном сегменте западных соцсетей.
Фото и видео: МИД России
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