Россия ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии

Мария Захарова рассказала о зеркальной реакции на деятельность Хельсинки.

Москва подтверждает ограничения на использование финансовых счетов посольства и генерального консульства Финляндии в России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что речь идет о зеркальном ответе страны на аналогичные действия со стороны Хельсинки. В МИД РФ добавили что говорят о дипломатическом учреждении, расположенном на территории Петербурга.

Мы подтверждаем факт введения... Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. Это факт. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Глобальный подлог". Захарова о русскоязычном сегменте западных соцсетей.

Фото и видео: МИД России