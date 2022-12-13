"Глобальный подлог". Захарова о русскоязычном сегменте западных соцсетей

В МИД России оценили политику соцсетей по русскоязычному сегменту.

Западные IT-компании рекрутировали для развития русскоязычного сегмента социальных сетей в первую очередь граждан Украины. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что запрещенные на территории РФ соцсети, признанные террористическими и экстремистскими, ставили перед собой задачу по нанесению ущерба Москве. В этом руководство полагалось на кадровую политику.

Теперь вопрос: кого они рекрутировали, кого нанимали в качестве работников, чтобы заниматься профессионально ведением русскоязычных соцсетей? Я говорю не только о страницах. Это разработка алгоритмов, исправление алгоритмов по требованиям пользователей, глубинная разветвленная деятельность на этом языковом пространстве. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата из России, соцсети совершают глобальный подлог, так как для развития русскоязычного пространства соцсетец для своих компаний руководители набирают как раз тех, которые находятся под эгидой киевского режима, направленного на уничтожение русского языка.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik