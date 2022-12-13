Захарова: Зеленского возят по Европе "в рамках шоу уродов"

В МИД России оценили рабочее турне украинского президента по странам НАТО.

Интерес европейцев к украинскому кризису катастрофически падает, а местное население начинает задавать своему региональному руководству и национальным правительствами неудобные вопросы. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница считает, что именно поэтому глава киевского режима Владимир Зеленский сейчас устраивает свои "рабочие гастроли" по Европе и странам НАТО. По мнению эксперта, цель украинского политика складывается к том, чтобы поддержать интерес к проблеме Киева.

А когда же все это завершится? И этот вопрос они адресуют западным лидерам, понимая, что именно они находятся в авангарде этой ситуации. А второе – они задают все больше и больше неудобных вопросов: почему они должны из своего кармана оплачивать весь этот цирк? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что европейцы интересуются тем, куда идет западное вооружение, направляющееся на Украину, а также почему такие огромные суммы выделяются на эти задачи и реально ли они доходят до киевского режима. В частности, речь идет о значительных расхождениях дебета с кредитом. В МИД напомнили, что оружие начинает всплывать на мировых "черных рынках". По словам дипломата, сейчас люди перестают слушать Жозепа Борреля или Урсулу фон дер Ляйен, не реагируют на нацистские высказывания немецкого канцлера Олафа Шольца.

Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik