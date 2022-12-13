Захарова заявила о чудовищной деградации секретариата ООН

В МИД РФ оценили реакцию Стефана Дюжаррика на слова Кирилла Буданова.

В Москве считают недопустимой и чудовищной деградацию генерального секретариата ООН, которая проявилась в комментарии официального представителя всемирной организации Стефана Дюжаррика. Ранее чиновник не увидел террористических элементов в высказывании руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова о терактах в отношении россиян. В эфире радиостанции Sputnik официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она напомнила иностранным коллегам о том, что в любой резолюции ООН или декларации ООН подчеркивается "невозможность оправдания террористических актов ничем". Именно поэтому действия киевского режима неприемлимы сами по себе, как и реакция сотрудника ООН.

Вопрос в том, что речь идет о недопустимости деградации секретариата ООН, проявления которой мы видим - и они чудовищны. Я не знаю и не представляю себе человека, который мог бы после подобного смотреть людям в глаза. Сослаться на то, что у него нет опыта - невозможно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России обвинили генсекретариат ООН в аффелированности и проведении только одной точки зрения регионального конфликта, а также в недоработке информационного направления, так как генсек не способен в текущий момент организовать нормальный процесс мониторинга и отслеживания данных по кризису.

Захарова прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik