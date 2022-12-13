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Захарова прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО

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По мнению дипломата, слово "защита" в альянсе читается наоборот.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По мнению дипломата, слово "защита" в альянсе читается наоборот. Захарова подчеркнула, что эта структура не киберзащиты, а кибернападения, поскольку заявленные ею задачи не соответствуют реальности.

Вся эта история про киберзащиту – это история про те самые возможности ведения кибервойн, кибернападений и кибератак.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова высказалась о реакции в ООН на признание Буданова.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: киберцентр, мария захарова, мид россии, нато, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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