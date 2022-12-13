Захарова высказалась о реакции в ООН на признание Буданова

Дипломат назвала такую реакцию вопиющим фактом непрофессионализма.

Официльный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о реакции в ООН на признание руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова в организации терактов в отношении российских общественных деятелей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания Буданова, но подчеркнул, что организация выступает против любых терактов. Дипломат назвала такую реакцию вопиющим фактом непрофессионализма.

Это возмутительно, нет других слов, которые могли бы описать. Нет никакого оправдания секретариату ООН. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik