  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:42
145
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова высказалась о реакции в ООН на признание Буданова

0 0

Дипломат назвала такую реакцию вопиющим фактом непрофессионализма.

Официльный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о реакции в ООН на признание руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова в организации терактов в отношении российских общественных деятелей. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел высказывания Буданова, но подчеркнул, что организация выступает против любых терактов. Дипломат назвала такую реакцию вопиющим фактом непрофессионализма.

Это возмутительно, нет других слов, которые могли бы описать. Нет никакого оправдания секретариату ООН.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: гур украины, кирилл буданов, мария захарова, мид россии, оон, реакция
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии