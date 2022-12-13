МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве

Мария Захарова напомнила об инциденте с послом Сергеем Андреевым на 9 мая.

Решительный протест Варшаве будет не единственной контрмерой в ответ на инцидент с возложением цветов послом РФ в Варшаве. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Польской стороне, как мы уже говорили, будет заявлен решительный протест, и, я вас могу заверить, это не единственные контрмеры. Мы рассматриваем это как очередное проявление, я думаю, уже не недружественного, а дикого отношения с польской стороны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 9 мая агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в столице Польши, куда он приехал во вторник 9 мая возложить цветы в День Победы. Собравшиеся активисты требовали, чтобы российский дипломат снял георгиевскую ленту со своего пиджака. Дипломату не удалось возложить венок на кладбище советских воинов, он покинул территорию мемориала.

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Фото и видео: МИД России