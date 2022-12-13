РФ считает неуважением к Турции нападение на членов российской делегации на ПАЧЭС

Мария Захарова рассказала о работе в Анкаре на площадке Парламентской Ассамблеи.

Москва считает провокацией и неуважением к Турции нападение украинских представителей на членов российской делегации на ПАЧЭС (Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества) в Анкаре. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница добавили, что в настоящее время МИД не видит возможности для возобновления взносов в Парламентскую ассамблею ЧЭС, так как она стала международной площадкой для осуществления антироссийских выпадов.

С сожалением отмечаем планомерную деградацию этой площадки, которая превратилась в трибуну для самовыражения киевского режима и антироссийских выпадов при молчаливом попустительстве ряда государств-членов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что закономерным ответом на враждебные действия отдельных участников форума по ущемлению прав и интересов российской делегации ПАЧЭС в декабре прошлого года стало решение дипломатов о приостановке выплаты регулярного взноса в бюджет этой структуры. На текущий момент в МИД РФ не видят условий для пересмотра решения.

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Фото и видео: МИД России