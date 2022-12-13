В МИД назвали заявления Буданова об убийстве русских терроризмом

Мария Захарова оценила высказывание главы ГУР о том, что Киев будет убивать россиян.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала терроризмом высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах русских граждан. В рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве чиновника предположила, что для коллективного Запада экстремизмом или терроризмом считаются только те случаи, когда жертвами становится население НАТО. Только это страны готовы осуждать, порицать и наказывать виновных в трагедии.

Один из новых киевских нацистов Буданов позволил себе чудовищные разглагольствования о готовности, прямая цитата, убивать россиян по всему миру. Интересно, что еще требуется Белому дому, Даунинг стрит или Елисейскому дворцу, Берлину, Мадриду, Риму для того, чтобы увидеть элементы экстремизма в подобных заявлениях? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: происходящее с экономикой США – следствие махинаций.

Фото и видео: МИД России