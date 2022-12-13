Захарова: происходящее с экономикой США – следствие махинаций

По мнению дипломата, это и привело к кризисному моменту.

Происходящее с экономикой США является следствием непродуманных махинаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат уточнила, что американские власти выпустили на рынок "ничем не обеспеченные денежные пузыри", которые создали объем и сняли волну негодования, а потом "дали о себе знать". По ее мнению, это и привело к кризисному моменту.

Посмотрите, какой сейчас кризисный момент для всего, что для них свято. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что многие поляки испытывают на себе все "прелести" либеральной диктатуры.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik