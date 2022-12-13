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Захарова: многие поляки испытывают на себе все "прелести" либеральной диктатуры

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По словам дипломата, не все поляки подвержены русофобии.

Многие граждане Польши испытывают на себе все "прелести" либеральной диктатуры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, не все поляки подвержены русофобии. Захарова отметила, что многие жители страны с душой относятся к общей с Россией памяти. Она также считает, что поляки находятся в ситуации тяжелее, чем граждане многих других стран.

Они испытывают на себе все "прелести" либеральной диктатуры, когда можно все, пока это не начинает нарушать интересы вот этого самого либерального мейнстрима – тогда нельзя ничего.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что Россия призывает Запад немедленно прекратить травлю всего русского.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид россии, польша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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