Захарова заявила, что Россия призывает Запад немедленно прекратить травлю всего русского

В МИД РФ рассказали о том, что русофобия выходит за пределы недружественных стран.

Коллективный Запад продолжает грубо нарушать права российских граждан, поэтому Москва призывает немедленно прекратить дискриминацию всего русского. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что с момента начала проведения специальной военной операции РФ в недружественных странах набирает обороты "беспрецедентная по масштабам и уровню беззакония" антироссийская, русофобская кампания.

Мы призываем западные страны немедленно прекратить травлю всего русского, вернуться к добросовестному выполнению своих правозащитных обязательств, в том числе в антидискриминационной сфере. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России добавили, что в настоящее время "жертвами охоты на все русское" становятся не только граждане страны, но также и любые русскоговорящие люди. Дипломаты видят, что лидерами такой политики становится Прибалтика (Латвия , Литва и Эстония), а также Польша. По мнению Марии Захаровой, русофобия выходит за пределы недружественных государств, так как "заряд" идет с подачи властей в Великобритании, США и Евросоюза.

МИД опроверг публикации о военном корабле у "Северных потоков".

Фото и видео: МИД России