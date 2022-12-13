МИД опроверг публикации о военном корабле у "Северных потоков"

Мария Захарова объяснила, что флот не мог находится в районе диверсии, так как учебные полигоны располагаются далеко от места инцидента.

Российское внешнеполитическое ведомство опровергло информацию, опубликованную в западных СМИ том, что в районе взрывов газопровода "Северный поток" в акватории Балтийского моря якобы находился российский военный корабль. Соответствующие сведения распространили немецкие авторы из издания t-online. Авторы в тексте подчеркнули, что за четыре дня до диверсии на трубопроводе там находился корабль SS-750 России. На его борту якобы могло находиться такое оборудование, которое способно осуществить специальную операцию на дне моря. В частности, речь идет о миниподлодке. В МИД РФ считают подобные публикации со стороны стран коллективного Запада вбросами и намеренной дезинформацией. Она напомнила, что спецслужбы Дании, Швеции и Германии "дружно молчали" о том, что у них якобы есть спутниковые снимки с российским кораблем.

Первое, что скажет любой журналист, обыватель, любой человек - "а можно посмотреть?". На это есть ответ у датских спецслужб - "эти снимки командование ВС Дании обнародовать не намерено". Знаете почему? Это даже смешно - "в силу их чувствительного характера"... Подобные выдумки не нацелены на установление истины, а призваны запутать ситуацию. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что стремится развенчать домыслы недружественных стран из НАТО. Она пояснила, что в период с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот отрабатывал практические действия на морских полигонах Балтийского моря в рамках планового учения. Корабли не смогли находиться в районе диверсии, так как полигоны флота находятся на большой географической удаленности.

Захарова заявила, что Польша рискует "доиграться", требуя репарации от России.

Фото и видео: МИД России