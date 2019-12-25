Еще две находятся в Таджикистане и Казахстане.

На военной базе РФ "Кант" в Киргизии открыли военную комендатуру. Об этом заявили представители Центрального военного округа со ссылкой на полковника юстиции Константина Смирнова. Эксперт рассказал, что два года сотрудники военной полиции ЦВО выполняли задачи на ротационной основе по временному штатно-должностному расчету

С началом зимнего периода обучения мы открыли в Киргизии военную комендатуру на постоянной основе. С 1 декабря личный состав комендатуры приступил к выполнению задач по предназначению Константин Смирнов, российский полковник юстиции

Напомним, что для России данная комендатура стала третьей по счету, дислоцированной за границей. Еще два подразделения территориально расположены в Таджикистане и Казахстане. Военные имеют внедорожники УАЗ "Патриот", комплексы связи, штатные образцы стрелкового вооружения, боевые пистолеты "Оса", электрошоковые устройства "Гюрза" и "Авангард".

В Госдуме отреагировали на заявление о статусе русского языка в Киргизии.

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