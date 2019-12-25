В Госдуме отреагировали на заявление о статусе русского языка в Киргизии

На Конституционном совещании Киргизии рассматривается соответствующая инициатива.

В Госдуме России отреагировали на заявление о статусе русского языка в Киргизии. В эфире НСН вице-спикер ГД Игорь Лебедев оценил инициативу Киргизии лишить русского языка статуса государственного. Соответствующее предложение прозвучало в рамках Конституционного совещания. Представитель нижней палаты парламента заметил, что не удивлен таким поворотом событий.

Большинство стран бывшего Советского Союза давно уже это сделали. Отдаление всех бывших советских республик от России проявляется с каждым годом все больше и больше...Неудивительно, что в странах Средней Азии происходит то же самое Игорь Лебедев, российский депутат

Депутат напомнил, что республики, ранее входившие в СССР, еще не вступили в Евросоюз, но уже "смотрят в ту сторону". Эти начинания поддерживаются местным населением, которое голосует за проевропейских кандидатов. Спикер привел в пример Молдавию и ее нового президента Майю Санду.

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Фото: Piter.tv