Активисты считают, что молодежь отказывается учить родной язык из-за ненадобности.

В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального. Об этом рассказали местные журналисты портала 24.kg. По данным СМИ, инициатива рассматривается на Конституционном совещании. Общественный деятель Садирдин Торалиев считает, что в стране следует оставить в качестве единственного языка только киргизский, а другие языки - "развивать другими законами".

У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть Садирдин Торалиев, общественный деятель Киргизии

По мнению эксперта, современная молодежь в Киргизии перестала разговаривать на киргизском. Они не учат его, так как в этом нет необходимости. В связи с этим политики предлагают создать соответствующую потребность. Вопрос вынесен на обсуждение КС страны, в который вошли 89 человек.

Экс-президент Киргизии Атамбаев попросил суд оставить его под стражей.

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