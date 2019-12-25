Экс-президент Киргизии Атамбаев попросил суд оставить его под стражей

Алмазбек Атамбаев заявил, что выдержит все.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Об этом рассказала советница бывшего лидера государства Кундуз Жолдубаева. Чиновница является одной из ближайших сподвижников политика. Ее подозревают в организации массовых беспорядков в Кой-Таше в 2019 году. Судебная инстанция избрала женщине меру пресечения в виде домашнего ареста. Фигурантка расследования считает обвинения против себя "абсурдными".

У меня одна просьба к суду - оставьте меня под стражей, и так мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит. Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят - сидят из-за того, что не передали меня. Я выдержу все речь бывшего президента Алмазбека Атамбаев в суде

Напомним, что ранее Атамбаев был освобожден из СИЗО своими сторонниками. Это произошло на фоне массовых протестов, которые происходили в ночь с 5 на 6 октября. После этого суд избрал бывшему главе государства меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако 10 октября фигуранта дела еще раз задержали представители спецслужб. Госкомитет нацбезопасности считает, что решение суда было принято под угрозой насилия, поэтому экс-президенту следует оставить меру пресечения прежней.

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии.

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