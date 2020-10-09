В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии

В сети появилось видео, на котором видны следы от стрельбы.

В партии бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявили о покушении на политика. Об этом рассказала его советница Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

По её словам, в машину бывшего главы государства стреляли боевыми пулями на площади Ала-Тоо в центре Бишкека. Хотя сам Атамбаев заявил, что это были резиновые снаряды.

Позже в сети появилось видео, на котором видны следы от стрельбы.

Ранее мы писали, что в Бишкеке начались столкновения митингующих, слышна стрельба.

Видео: YouTube / Политика сегодня: Россия США Украина