  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:23
146
matveyvn
Код вставки плеера

В Бишкеке начались столкновения митингующих, слышна стрельба

0 0

Они кидали друг в друга камни.

На митинге на центральной площади Бишкека Ала-Тоо  начались столкновения митингующих, слышна стрельба. Там собрались сторонники бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, после чего туда стали приходить поддерживающие его оппонента Садыра Жапарова.

Об этом сообщает "Sputnik Киргизия".

Между митингующими начались драки, они кидали друг в друга камни. Прозвучало несколько выстрелов. После этого площадь заняли сторонники Жапарова, а поддерживающие Атамбаева ушли на другую улицу.

Ранее президент Киргизии ввел режим ЧС на территории Бишкека.

Видео: Telegram / OMKS MEDIA

Теги: киргизия, протесты в киргизии, столкновения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии