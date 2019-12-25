Президент Киргизии ввел режим ЧС на территории Бишкека

Режим ЧС в Бишкеке будет действовать до 08:00 21 октября.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека с 20:00. Также он поручил Генеральному штабу ввести в город войска для охраны правопорядка и создания блокпостов.

Режим ЧС в Бишкеке будет действовать до 08:00 21 октября. Комендантом города на время ЧП назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев.

Режим Чрезвычайной ситуации в соответствии с указом президента позволяет ввести комендантский час, контроль СМИ, контроль за въездом и выездом граждан, ограничение движения и особые условия пользования связью. Массовые мероприятия могут быть запрещены, а отдельным гражданам могут запретить выходить из дома.

Ранее президент Киргизии принял отставку правительства и премьера.

Фото: pixabaa.com