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Президент Киргизии ввел режим ЧС на территории Бишкека
Сегодня, 14:11
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matveyvn

Президент Киргизии ввел режим ЧС на территории Бишкека

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Режим ЧС в Бишкеке будет действовать до 08:00 21 октября.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека с 20:00. Также он поручил Генеральному штабу ввести в город войска для охраны правопорядка и создания блокпостов. 

Режим ЧС в Бишкеке будет действовать до 08:00 21 октября. Комендантом города на время ЧП назначен заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев.

Режим Чрезвычайной ситуации в соответствии с указом президента позволяет ввести комендантский час, контроль СМИ, контроль за въездом и выездом граждан, ограничение движения и особые условия пользования связью. Массовые мероприятия могут быть запрещены, а отдельным гражданам могут запретить выходить из дома.

Ранее президент Киргизии принял отставку правительства и премьера.

Фото: pixabaa.com

Теги: бишкек, киргизия, чс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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