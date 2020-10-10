Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Факт задержания подтвердили в ГК нацбезопасности республики.

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали. Об этом журналистам рассказали представители местной Социал-демократической партии. По данным очевидцев, чиновника поймали сотрудники специального подразделения милиции.

Атамбаев задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении экс-президента штаб Социал-демократической партии

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в особняк политика ворвался спецназ. Известно, что Атамбаев поживает в 15 километрах от столицы Киргизии - Бишкека (в селе Кой-Таш Чуйской области). На данный момент подробностей операции нет. Факт задержания бывшего главы государства подтвердили в Государственном комитете национальной безопасности. В его отношении проводятся следственные мероприятия, разыскиваются другие участники возможного преступления.

В Бишкеке вводится комендантский час.

Фото: TG / Военный обозреватель