В целях безопасности города установлены новые ограничения и запреты.

В Бишкеке вводится комендантский час. Об этом сообщила комендатура столицы Киргизии. Известно, что чиновники ввели особый режим в городе с 21 часа по местному времени до 5 часов утра. Под запрет попало проведение митингов, а также массовых и спортивных мероприятий.

Установить комендантский час для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих деятельности комендатуры города Бишкек сообщение комендатуры Бишкека

Власти города также установили особый режим въезда и выезда из столицы. В Бишкеке запретили торговлю оружием, химическими и ядовитыми веществами, реализация алкогольной продукции ограничена в период с 18 часов до 9 часов утра ежедневно. Нельзя использовать множительную технику, радио-, аудио- и телеаппаратуру в целях для "нагнетания сложившейся обстановки".

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии.



