Президент России рассказал о стабильной политической обстановке в республике.

Владимир Путин уверен, что Казахстан достойно проведет выборы в парламент 10 января следующего года. Об этом российский лидер рассказал на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Политик уточнил, что сложности есть в любом государстве, включая и РФ.

Мы уверены, что Казахстан проведет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно...Ситуация политической стабильности, которая была создана первым президентом, и сейчас поддерживается активно и весьма эффективно действующим президентом Владимир Путин, президент России

Политик рассказал коллегам, что действия властей Казахстана формируют условия для преодоления сложностей, с которыми столкнулся мир. В частности, речь идет о борьбе с распространением коронавируса, а также кризисом в социальной и экономических сферах.

Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии.

Видео: kremlin.ru