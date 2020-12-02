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Путин уверен, что Казахстан достойно проведет выборы в парламент 10 января

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Президент России рассказал о стабильной политической обстановке в республике.

Владимир Путин уверен, что Казахстан достойно проведет выборы в парламент 10 января следующего года. Об этом российский лидер рассказал на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Политик уточнил, что сложности есть в любом государстве, включая и РФ.

Мы уверены, что Казахстан проведет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно...Ситуация политической стабильности, которая была создана первым президентом, и сейчас поддерживается активно и весьма эффективно действующим президентом

Владимир Путин, президент России

Политик рассказал коллегам, что действия властей Казахстана формируют условия для преодоления сложностей, с которыми столкнулся мир. В частности, речь идет о борьбе с распространением коронавируса, а также кризисом в социальной и экономических сферах.

Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, казахстан, парламентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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