Владимир Путин уверен, что Казахстан достойно проведет выборы в парламент 10 января следующего года. Об этом российский лидер рассказал на онлайн-саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Политик уточнил, что сложности есть в любом государстве, включая и РФ.
Мы уверены, что Казахстан проведет это событие своего внутриполитического календаря очень достойно...Ситуация политической стабильности, которая была создана первым президентом, и сейчас поддерживается активно и весьма эффективно действующим президентом
Владимир Путин, президент России
Политик рассказал коллегам, что действия властей Казахстана формируют условия для преодоления сложностей, с которыми столкнулся мир. В частности, речь идет о борьбе с распространением коронавируса, а также кризисом в социальной и экономических сферах.
Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии.
Видео: kremlin.ru
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