Глава РФ прокомментировал попытки стран вмешаться во внутренние дела республики.

Владимир Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии. Об этом российский лидер рассказал на онлайн-саммите стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности. Политик уточнил, что обстановка в республике после президентских выборов не могла не вызвать обеспокоенность у Москвы, так как во внутренние дела Минска хотели вмешаться другие страны.

Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях довольно часто возникают движения и даже конфликты.... Это было и в Белоруссии. Не это беспокоит - беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее Владимир Путин, президент России

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались после 9 августа. СОгласно официальным данным ЦИК, победу на выборах президента республики одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Оппозиция не признает итогов голосования. Активисты считают избранным президентом Светлану Тихановскую.

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Видео: kremlin.ru