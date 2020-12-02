Путин призвал помочь людям, оказавшимся в зоне боевых действий в Карабахе

Глава РФ выступил на саммите ОДКБ.

Владимир Путин призвал помочь людям, оказавшимся в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Президент России выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Теперь важно сообща оказать помощь пострадавшим в районе людям, в районе боевых действий. Оказать помощь в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев. С восстановлением разрушенной инфраструктуры. С защитой памятников истории, религии и культуры Владимир Путин, президент России

Напомним, что 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали совместное соглашение о прекращении боевых действий в регионе конфликта. Ереван и Баку остановились на занимаемых позициях. Также несколько районов НКР перешло под контроль Баку. Стороны обмениваются пленными и погибшими. Вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ.

Видео: kremlin.ru