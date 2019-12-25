Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей

Речь идёт о номинальной начисленной заработной плате.

Президент России Владимир Путин не согласился со словами тюменского губернатора Александра Моора о доходах жителей. Об этом пишут "РИА Новости".

Глава региона отметил, что в 2020 году реальная начисленная зарплата жителей Тюменской области составила 101% к аналогичному периоду прошлого года. Путин же подчеркнул, что речь идёт о номинальной начисленной заработной плате, тогда как реальные доходы граждан упали. Моор исправился.

Реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно. Александр Моор, глава Тюменской области

Путин отметил, что ему нравится рост населения Тюменской области, а также развитие в розничной торговле. При этом он призвал решить проблему аварийного жилья.

Ранее в Кремле прокомментировали влияние мнения оппозиции на решения Путина.

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