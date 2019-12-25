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В Кремле прокомментировали влияние мнения оппозиции на решения Путина
Сегодня, 13:21
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matveyvn

В Кремле прокомментировали влияние мнения оппозиции на решения Путина

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Его решения не принимаются в противовес оппозиционным, считает Песков.

В Кремле прокомментировали влияние мнения оппозиции на решения президента России Владимира Путина. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в процессе принятия решений не руководствуется тем, что об этом думает оппозиция. Соответственно, его решения не принимаются в противовес оппозиционным, считает Песков.

Эти позиции не учитываются.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, оппозиция, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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