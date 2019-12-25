В Кремле прокомментировали влияние мнения оппозиции на решения Путина

В Кремле прокомментировали влияние мнения оппозиции на решения президента России Владимира Путина. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин в процессе принятия решений не руководствуется тем, что об этом думает оппозиция. Соответственно, его решения не принимаются в противовес оппозиционным, считает Песков.
Эти позиции не учитываются.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все