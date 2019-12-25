Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных

Президент Армении Армен Саркисян в письме попросил президента России Владимира Путина помочь с возвращением пленных, которых удерживает Азербайджан.
Политик отметил, что "армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены" ситуацией с удержанием на территории Азербайджана военнопленных и гражданских лиц.
Саркисян уверен, что выступление Владимира Путина в качестве посредника станет большим подспорьем для решения вопроса.
Ранее Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все