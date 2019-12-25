Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных

Выступление Владимира Путина в качестве посредника станет большим подспорьем.

Президент Армении Армен Саркисян в письме попросил президента России Владимира Путина помочь с возвращением пленных, которых удерживает Азербайджан.

Политик отметил, что "армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены" ситуацией с удержанием на территории Азербайджана военнопленных и гражданских лиц.

Саркисян уверен, что выступление Владимира Путина в качестве посредника станет большим подспорьем для решения вопроса.

Ранее Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения.

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