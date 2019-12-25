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Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных
Сегодня, 15:13
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matveyvn

Президент Армении попросил Путина помочь с возвращением пленных

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Выступление Владимира Путина в качестве посредника станет большим подспорьем.

Президент Армении Армен Саркисян в письме попросил президента России Владимира Путина помочь с возвращением пленных, которых удерживает Азербайджан.

Политик отметил, что "армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены" ситуацией с удержанием на территории Азербайджана военнопленных и гражданских лиц.

Саркисян уверен, что выступление Владимира Путина в качестве посредника станет большим подспорьем для решения вопроса.

Ранее Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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