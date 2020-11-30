Он призвал выделять случаи, которые требуют особой реакции

Президент России Владимир Путин призвал чиновников обратить внимание на проблемы с доходами населения. Заявление он сделал во время встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Владимир Путин, президент России

Он призвал выделять случаи, которые требуют особой реакции. Глава государства признал, что вопрос с доходами россиян является многовекторным, он тесно связан с созданием рабочих мест. Путин выразил надежду на то, что ситуацию с доходами удастся улучшить благодаря инвестиционным проектам.

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