Пашинян рассказал свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

Путин перезвонил на следующий день.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook рассказал свою версию переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Нагорному Карабаху.

По его словам, Путин позвонил ему 19 октября и призвал остановить войну. Российский лидер отметил, что к этому же призывают бывшие президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян, а также бывшие президенты непризнанной республики Нагорный Карабах.

Также Владимир Путин предложил отложить вопрос о статусе Карабаха, ввести в республику миротворцев, а её часть Азербайджану. Пашинян же выступал за то, чтобы миротворцы распределились вдоль бывшей границы НКАО и Лачинского коридора.

Путин перезвонил на следующий день и отметил, что Армения должна взять на себя обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши, однако Пашинян отверг эту идею.

Когда я представил мои доводы, он сказал, что это логично. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он подчеркнул, что Путин признал тот факт, что не был проинформирован о тонкостях в данном вопросе.

Ранее Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе.

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