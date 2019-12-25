Пашинян заявил о важности сохранения мира в Карабахе

Глава правительства напомнил о необходимости соблюдения соглашений с Баку и Москвой.

Никол Пашинян заявил о важности сохранения мира в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр Армении рассказал в телеобращении к нации. Он призвал соблюдать достигнутые договоренности с Москвой и Баку.

Сегодня очень важно сохранение достигнутого мира, сделать его продолжительным, а если удастся – постоянным. Важная цель – стабильность и безопасность вокруг Армении и Арцаха, обеспечение бесперебойной деятельность Лачинского коридора , условий возвращения Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава правительства напомнил, что по условиям соглашения от 10 ноября между Ереваном и Баку проводится обмен пленными, а также телами погибших, ведутся поиски без вести пропавших. Данный вопрос чиновник считает важным, так для кого-то судьбоносной может стать каждая минута. Он добавил, что экспертам приходится действовать быстро, но ситуация зависит не только от Еревана.

Пашинян заявил, что не позволит создать впечатление хаоса в Армении.

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