Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности. Белорусский политик выступил в рамках онлайн-саммита стран ОДКБ. Трансляцию мероприятие вел телеканал "Россия-24".
Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы... Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ
Александр Лукашенко, белорусский политик
Лукашенко пояснил, что в первую очередь имеет в виду размещение дополнительного военного контингента США в Польше, а также планах Вашингтона по созданию собственной инфраструктуры на территории этой страны и в странах Балтии. В Минске считают, что угроза существует не только для национальных интересов Белоруссии, но и всей ОДКБ.
Лукашенко заявил, что лидерам стран ЕАЭС стоит провести очную встреч.
Видео: kremlin.ru
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