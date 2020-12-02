Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ ОДКБ

Политик рассказал об угрозах размещения дополнительных сил США в Польше.

Александр Лукашенко заявил о наращивании военного присутствия НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности. Белорусский политик выступил в рамках онлайн-саммита стран ОДКБ. Трансляцию мероприятие вел телеканал "Россия-24".

Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы... Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко пояснил, что в первую очередь имеет в виду размещение дополнительного военного контингента США в Польше, а также планах Вашингтона по созданию собственной инфраструктуры на территории этой страны и в странах Балтии. В Минске считают, что угроза существует не только для национальных интересов Белоруссии, но и всей ОДКБ.

Лукашенко заявил, что лидерам стран ЕАЭС стоит провести очную встреч.

Видео: kremlin.ru