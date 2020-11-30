Лукашенко заявил, что лидерам стран ЕАЭС стоит провести очную встречу

В ЕАЭС есть военные, военно-политические и экономические проблемы.

Александр Лукашенко заявил, что лидерам стран Евразийского экономического союза стоит провести очную встречу, на которой нужно обсудить серьёзную обстановку, которая складывается вокруг объединения.

Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз - не по телевизору, а поговорить в открытую. Александр Лукашенко

Он заявил, что в ЕАЭС есть военные, военно-политические и экономические проблемы.

Лукашенко заявил, что минувший год был тяжёлым, но "то ли ещё будет". Политик упомянул о "экономической войне", которая ведётся через СМИ.

Вчера в Минске начались первые задержания протестующих.

Видео: Telegram/Пул Первого