Лукашенко заявил, что лидерам стран ЕАЭС стоит провести очную встречу

Александр Лукашенко заявил, что лидерам стран Евразийского экономического союза стоит провести очную встречу, на которой нужно обсудить серьёзную обстановку, которая складывается вокруг объединения.
Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз - не по телевизору, а поговорить в открытую.
Александр Лукашенко
Он заявил, что в ЕАЭС есть военные, военно-политические и экономические проблемы.
Лукашенко заявил, что минувший год был тяжёлым, но "то ли ещё будет". Политик упомянул о "экономической войне", которая ведётся через СМИ.
Вчера в Минске начались первые задержания протестующих.
Видео: Telegram/Пул Первого
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