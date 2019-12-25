В МИД РФ прокомментировали высылку восьми российских дипломатов НАТО

В ведомстве отметили, такое решение показывает истинное желание блока установить диалог с Москвой.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что выдворение Североатлантическим Альянсом восьми российских дипломатов показывает истинное желание блока вести диалог с Москвой. Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсантъ".

Накануне телевизионный канал Sky News сообщил, что НАТО решило выслать нескольких сотрудников миссии РФ при альянсе из Брюсселя, оставив десять дипломатов вместо 20. Кроме того, было решено сократить позиции еще двух человек. Это действие связали с подозрениями о "враждебных действиях России".

Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. Алекандр Грушко, замглавы МИД РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не будет просить Вашингтон отменить санкции. Он отметил, что весь лимит на подобные просьбы уже "выбрало" соседнее государство – Украина. По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти зачастую делают заявления, предварительно не разбираясь в произошедшем, к чему Москва уже привыкла.

Фото: МИД России