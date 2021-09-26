Лавров: Россия не будет просить США снять санкции

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не будет просить Вашингтон отменить санкции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.
Министр отметил, что весь лимит на подобные просьбы уже "выбрало" соседнее государство – Украина.
Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти зачастую делают заявления, предварительно не разбираясь в произошедшем. Лавров отметил, что к таким манерам Москва уже привыкла.
Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Киев хочет получать от Вашингтона один миллиард долларов в год, что должно произойти "в ближайшие годы". По мнению Кулебы, те государства, которые получают от Соединенных Штатов один миллиард долларов и более ежегодно, входят в "клуб избранных".
Видео: МИД России
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