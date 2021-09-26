Лавров: Россия не будет просить США снять санкции

Министр отметил, что весь лимит на подобные просьбы уже "выбрала" Украина.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не будет просить Вашингтон отменить санкции. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в рамках Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

Министр отметил, что весь лимит на подобные просьбы уже "выбрало" соседнее государство – Украина.

Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам главы внешнеполитического ведомства, американские власти зачастую делают заявления, предварительно не разбираясь в произошедшем. Лавров отметил, что к таким манерам Москва уже привыкла.

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Киев хочет получать от Вашингтона один миллиард долларов в год, что должно произойти "в ближайшие годы". По мнению Кулебы, те государства, которые получают от Соединенных Штатов один миллиард долларов и более ежегодно, входят в "клуб избранных".

Видео: МИД России