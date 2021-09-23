Кулеба: Украина хочет получать от США один миллиард долларов в год

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет получать от Вашингтона один миллиард долларов в год. Об этом он сказал во время прямой трансляции на свое странице в социальной сети Facebook.
По его словам, это должно произойти "в ближайшие годы". Кулеба отметил, что большая часть полученных средств будет направлена на обеспечение безопасности государства.
Я считаю, что уровень финансовой поддержки США должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год). Для этого в Конгрессе есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
По его мнению, те государства, которые получают от Соединенных Штатов один миллиард долларов и более ежегодно, входят в "клуб избранных".
Ранее Кулеба сообщил, что Киев не планирует разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за выборов в Государственную Думу.
Видео: Facebook / dmytro.kuleba
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