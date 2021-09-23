МИД Украины: Киев не планирует разрывать дипотношения с Москвой

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что остановка каких-либо отношений с РФ должна была произойти в 2014 году.

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за выборов в Государственную Думу, об этом он заявил в интервью телевизионного канала "Дом".

По словам Кулебы, остановка каких-либо отношений должна была произойти в 2014 году. Он отметил, у России и Украины в настоящее время "отношений практически нет", и их разрыв является неразумным шагом.

Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Эта тема постоянно крутится в украинских медиа, это риторика, которая далека от реальной политики. Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы от этого ноль. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Дипломат выразил мнение, что разрыв дипломатических отношений является "высшей мерой наказания".

Ранее мы сообщали, что Верховная рада Украины признала выборы в Государственную Думу России "незаконными" из-за их проведения на территории Крыма. Кроме того, сформированный по результатам голосования состав ГД депутаты также признали нелегитимным. Рада призвала парламенты других государств, а также международные организации дать оценку российским выборам.

Видео: Telegram / Телеканал Дом