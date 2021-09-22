Верховная рада не признала выборы в Госдуму РФ

Народные депутаты утверждают, что Россия нарушила нормы международного права, когда провела выборы в Крыму.

Верховная рада Украины признала выборы в Государственную Думу России "незаконными". Это следует из заявления, опубликованного на официальном сайте парламента.

Кроме того отмечается, что сформированный по результатам голосования состав ГД является нелегитимным. Депутаты утверждают, выборы прошли на "временно оккупированных территориях" Украины, что говорит о нарушении Российской Федерацией норм международного права.

Также Верховная Рада призвала парламенты других государств, а также международные организации дать оценку российским выборам.

Данную позицию поддержали 322 народных депутата.

Напомним, Центральный избирательный комитет России обработал сто процентов протоколов на выборах в Государственную Думу. Партия "Единая Россия" побеждает на парламентских выборах с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган вновь выступил за сохранение территориальной целостности Украины.

Видео: Youtube/Телеканал Рада