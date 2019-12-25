Эрдоган: Турция не признает вхождение Крыма в состав России

Президент подчеркнул, что Анкара приложит больше усилий для решения вопроса о защите прав крымских татар.

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь выступил за сохранение территориальной целостности Украины. Своим мнением он поделился в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич заявил, что Анкара не признает выборы в Государственную Думу в Крыму.

Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Тайип Эрдоган, президент Турции

Также он отметил, что Анкара приложит больше усилий для решения вопроса о защите прав крымских татар.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее мы сообщали, что Турция не признала сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт".

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