Для вакцинированных не исключен карантин и наличие ПЦР-теста.

Турция не признала сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт". Об этом говорится на официальном сайте посольства России в Анкаре. Прибывающим туристам с данной однокомпонентной вакциной придется по прилету в страну сдавать отрицательный ПЦР-тест, справку о перенесенном инфицировании или документ, подтверждающий наличие антител. Обновленные требования вступили в силу с 3 сентября.

Так как Турция еще официально не признала российский препарат для профилактики коронавируса, то прививаются им путешественники не освобождаются от карантина по прибытию в страну. Освободиться от формальностей могут туристы, поставившие себе две дозы вакцины, зарегистрированной на территории Турции изи ВОЗ для экстренного использования, а также препаратом (Johnson & Johnson - в этом случае разрешена одна доза). Последняя доза должна быть сделана как минимум за 14 дней до въезда в страну.

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