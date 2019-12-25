Популярные направления для путешествий из Петербурга: куда можно и куда нельзя съездить в сентябре?

Piter.TV делится актуальной информацией по поездкам в любимые петербуржцами страны.

Пандемия коронавируса неохотно отступает от планеты, и многие заядлые путешественники уже устали протирать пыль с чемоданов, мечтая о поездке в закрытые ограничениями страны. Ситуация с туризмом то немного смягчается, то снова ужесточается – свои правила диктует эпидемиологическая обстановка в мире.

Piter.TV выяснил, как обстоят дела с поездками по любимым петербуржцами направлениям: можно ли отправиться на выходные в Хельсинки, стоит ли покупать билеты в Прибалтику и не закрылись ли Грузия или Турция.

Финляндия

Выходным поездкам в соседнюю страну все еще не суждено состояться: правительство Финляндии сохранило ограничения на въезд туристов как минимум до 19 сентября. Въехать в Суоми можно только самим финнам и членам их семей, иностранцам с разрешением на пребывание в Финляндии, жителям ряда государств, военнослужащим, а также пассажирам с сертификатом вакцинации. К сожалению, российские вакцины финны не жалуют – только те, что одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Прибалтика

Путь в Эстонию сейчас открыт петербуржцам, вакцинировавшимся "Спутником V" или зарубежными препаратами (Moderna, Janssen, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech). Как пишут на официальном портале эстонского правительства, туристам с сертификатами "Спутника" необходимо выждать 21 день после введения второй дозы вакцины и лишь потом отправляться в Эстонию. Въезд вакцинированным путешественникам из третьих стран разрешен "для любых целей", однако в целом россиянам пока не разрешили полноценный въезд в страну. Также всем туристам необходимо заполнить специальную анкету незадолго до прибытия в Эстонию и, конечно, не забыть шенгенскую визу.

Без проблем приехать в страну могут граждане и жители Эстонии с семьями, граждане и резиденты Европейского Союза, стран Шенгенского соглашения и еще ряда государств, студенты местных университетов, международные торговцы, дипломаты.

Попасть в Латвию петербуржцам пока не удастся: страна все еще строга и избирательна в отношении туристов. Приехать туда смогут только пассажиры небольшого перечня государств, сами латвийцы и их семьи, военнослужащие, моряки-купцы, студенты, а также путешественники с сертификатом вакцинации. Российские вакцины, увы, Латвия не признает – только препараты Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer-BioNTech, Sinovac, которые были поставлены туристам в странах Европейской экономической зоны. Также сгодится сертификат о выздоровлении, но его примут только если он выдан в Великобритании, Швейцарии и ряде других государств. Россия в этот список не входит.

Тем, кто въезжает в Латвию или следует через нее транзитом, нужно заполнять специальную анкету и предъявлять индивидуальный QR-код.

Планы на Литву тоже все еще можно не строить – страна не готова ко встрече с россиянами и считает туризм несущественной причиной для поездки. Въезд в Литву разрешен гражданам и резидентам страны, гражданам узкого перечня государств, пассажирам с национальной визой, выданной Литвой, студентам, морякам-купцам, сотрудникам НАТО, а также путешественникам, вакцинированным минимум за 14 дней до прибытия. Российские вакцины Литва, как и ее соседка-Латвия, не признает: страна жалует только Moderna, Janssen, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

По прибытии в страну необходимо заполнять анкету.

Швеция

Северная страна упорно держит туристическую оборону – правительство решило не пускать россиян как минимум до 31 октября. Въехать в Швецию получится лишь у граждан страны, граждан перечня европейских стран и ряда других государств, граждан с видом на жительство в Швеции и их семей, студентов, военнослужащих, моряков-купцов. Также попасть в страну смогут граждане с сертификатом о пройденной вакцинации, правда, среди допустимых Швецией вакцин не значится ни один российский препарат.

Венгрия

В Венгрии рады встретить российских туристов, те должны быть привиты "Спутником V" или зарубежными аналогами или же иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до въезда в страну. Приятное послабление для путешественников Венгрия ввела в августе. Без сертификата о вакцинации или справки с результатом тестирования россиянам откажут в приеме документов на шенгенскую визу, справки нужно прикладывать к основному пакету документов. Последнюю дозу вакцины нужно получить не менее чем за две недели до прибытия в страну.

В остальном, въезд в Венгрию свободен для самих венгров и их семей, граждан с видом на жительство в стране, транзитных пассажиров, пассажиров с визой D, выданной Венгрией.

Белоруссия

Путь в соседнюю страну по-прежнему открыт для россиян, для въезда потребуется только свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. По данным международной ассоциации воздушного транспорта IATA, в Белоруссию можно приехать и с сертификатом вакцинации препаратом "Спутник V", второй компонент необходимо получить минимум за месяц до приезда в страну. Однако на официальных порталах Минздрава и правительства Белоруссии нет информации об этом.

Турция

Южная страна по-прежнему открыта для россиян, приехать туда можно с сертификатом о пройденной вакцинации (подойдет любая вакцина, второй этап которой сделан за 14 дней до прилета) или свежим ПЦР-тестом. Подойдет и сертификат переболевшего коронавирусом, если это случилось в последние полгода перед приездом в страну. Кроме того, как минимум до 14 сентября туристам нужно заполнять специальную анкету.

Грузия

Гостеприимная Грузия немного ужесточила коронавирусные ограничения внутри страны (о них чуть позже), но по-прежнему рада видеть россиян. Приехать в Тбилиси или Батуми могут полностью вакцинированные туристы (подойдет любая вакцина) с сертификатом, оформленным на английском, грузинском или русском языках. Также путь открыт для переболевших в последние 100 дней путешественников, но помимо сертификата о выздоровлении от ковида им нужно получить хотя бы одну дозу вакцины и подождать 14 дней до приезда в Грузию.

Сгодится и один отрицательный ПЦР-тест, но на третьи сутки в стране туристам придется пройти еще одно обследование на ковид. Также непривитым гражданам необходимо заполнить анкету.

Будьте внимательны: россиянам попасть в Грузию можно только самолетом, поскольку Правительство РФ пока блокирует туристам выезд из России в Грузию по земле. Также не забывайте носить маски во всех общественных местах Грузии и на улице, если находитесь в группе от пяти человек и более. Даже привитых иностранцев могут оштрафовать за отсутствие маски. Таковы ограничения, введенные Грузией в августе.

Куда еще можно?

Из Петербурга можно свободно путешествовать по всей России, однако пока не кончился бархатный морской сезон, на переполненные курорты придется приезжать со свежим ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Подобные ограничения с июля действуют, например, в Краснодарском крае. Перед планированием путешествия внимательно посмотрите информацию о коронавирусных ограничениях в том или ином регионе.

Что касается зарубежья, то сейчас для россиян открыты 38 стран. В некоторых из них послабляют условия пребывания для туристов, в некоторых – напротив ужесточают. Эпидемобстановка меняется довольно стремительно, поэтому обязательно ищите актуальную информацию об ограничениях в стране, в которую собираетесь приехать.

Помимо 38 вышеупомянутых стран, россиянам открыли свои двери Чехия, Доминикана, Таиланд. В последнюю страну сейчас можно въехать без карантина, если на руках имеется сертификат о пройденной вакцинации "Спутником V". Кроме того, с конца августа Россия возобновила регулярное авиасообщение с Южной Кореей и увеличила количество рейсов в Киргизию, Таджикистан, Египет, Молдавию, на Кипр.

При подготовке материала использовалась информация с ресурсов iatatravelcentre.com, aviasales.ru, skyscanner.ru, официальных порталов правительств вышеперечисленных стран.

Коллаж: Artem Beliaikin / Arkin Si / пресс-служба аэропорта "Пулково" / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels; скриншоты skyscanner.ru