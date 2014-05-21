Турция назвала выборы в Крыму нелегитимными

Турция считает незаконным присоединение Крыма, поэтому выборы для нее не имеют юридической силы.

Турция считает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу нелегитимными. Это следует из заявления пресс-секретаря министерства иностранных дел государства Танжу Билгича, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в девяти регионах страны состоялись прямые выборы глав субъектов России и 39 региональных парламентов.

Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции. из сообщения МИД Турции

Напомним, Центральный избирательный комитет России обработал сто процентов протоколов на выборах в Государственную Думу. Партия "Единая Россия" побеждает на парламентских выборах с результатом 49,82% голосов. На втором месте – КПРФ с 18,93% голосов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 7,55%. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые набрали 7,46 и 5,32 процента голосов соответственно.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что явка на прошедших выборах в Госдуму по стране превысила показатель прошлой компании.

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