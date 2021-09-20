Памфилова: явка на думских выборах превысила показатель прошлой кампании

Явка избирателей на парламентских выборах в 2016 году составила 47,88%.

Председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова заявила, что явка на прошедших выборах в Государственную Думу по России превысила показатель прошлой компании. Об этом она сказала в ходе брифинга.

Выборы состоялись, явка, сейчас до конца не подведены итоги, осталось совсем немножко, 98,58% сейчас, явка - 51,68% - выше, чем в прошлую кампанию. Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ

Напомним, что явка избирателей на парламентских выборах в 2016 году составила 47,88%.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Кроме того, в девяти регионах страны состоялись прямые выборы глав субъектов России и 39 региональных парламентов.

Согласно последним данным ЦИК России, по результатам обработки почти 99,8% процентов итоговых протоколов, партия "Единая Россия" набирает 49,83% голосов, КПРФ - 18,94%, ЛДПР - 7,51%, Справедливая Россия – За правду - 7,47%, Новые люди - 5,33% голосов.

Ранее Памфилова заявила, что в Петербурге есть основания для аннулирования результатов голосования на шести-семи участках. Кроме того, как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело, а может быть, и два. Сейчас Памфилова ждет реакции от Горизбиркома. Она выразила надежду, что в Петербурге проявят себя с "положительной стороны" и отменят результаты.

Фото и видео: YouTube / РИА Новости