Эксперты прокомментировали предварительные итоги выборов

В Госдуму прошли пять партий

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали предварительные итоги выборов в Госдуму. На данный момент посчитано более 95% бюллетеней.

По итогам голосования лидирует "Единая Россия". Предполагается, что члены партии получат более 320 мест в парламенте. Средняя явка составила 50%. Эксперты считают, что это отличный результат, с учетом пандемии коронавируса. Эта проблема была разрешена с помощью трехдневного голосования и дистанционного электронного голосования в некоторых регионах.

Стоит заметить, что число голосов "ЕР" все же стало ниже. Эксперты отмечают, что это общемировая тенденция: пандемия ударила по рейтингам всех правящих партий по всему миру. Но даже несмотря на это партии удалось сохранить конституционное большинство.

В Госдуму проходят пять партий — Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За Правду", "Новые люди".

Фото: Piter.TV