Еврокомиссия поддержала позицию Чехии о высылке российских дипломатов

В настоящее время обвинения России обсуждаются на конференции глав МИД Евросоюза.

Еврокомиссия выразила солидарность с позицией Чехии по высылке российских дипломатов. Об этом официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил во время брифинга 19 апреля.

Мамер отметил серьезность обвинений, выдвинутых в Праге к российской стороне, которые в настоящий момент обсуждаются главами МИД ЕС на видеоконференции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полностью солидарна с позицией Чехии. Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии

Напомним, 17 апреля власти Чехии объявили о выдворении 18 российских дипломатов. Они считают, что эти люди являются офицерами разведки и имеют отношение к диверсии на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 дипломатов Чехии в Москве персонами нон грата.

Ранее В Чехии допустили отстранение России от строительства АЭС "Дукованы".

Видео: European Commission

