В МИД Чехии оценили реакцию РФ на выдворение дипломатов

Среди них оказался заместитель чешского посла Лубош Веселы.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что среди 20 сотрудников посольства Чехии, которых Россия ранее объявила персонами нон грата, есть заместитель посла Лубош Веселы. Об этом сообщает издание Novinky.

Гамачек считает, что ответ России был очень сильным. По его словам, ответные меры позже будут обсуждены с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Реакция была очень сильной, она была на ступень выше, потому что самым высокопоставленным депортированным был заместитель посла. То, что его выслали, это ситуация, на которую Чешская республика должна ответить. Ян Гамачек, глава МИД Чехии

Напомним, 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это был ответный шаг на выдворении из Чехии 18 российских дипломатов за день до этого. В республике считают, что эти люди являются офицерами российских спецслужб, которые причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Ранее в МИД РФ увидели "американский след" в выдворении российских дипломатов из Чехии.

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