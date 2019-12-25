В МИД РФ увидели "американский след" в выдворении российских дипломатов из Чехии

Также в ведомстве напомнили, что ранее Чехия называла виновниками ЧП других лиц.

МИД России выразил протест властям Чехии из-за высылки 18 российских дипломатов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Министерство считает надуманным участие российских спецслужб во взрыве в 2014 году на складах боеприпасов в Врбетице. В МИД напомнили, что ранее Чехия считала виновными в ЧП фирмы, которые владели этими складами. По мнению ведомства, что этими обвинениями республика пытается угодить США.

Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами. из сообщения МИР РФ

Ранее стены посольства России в Чехии облили кетчупом.

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