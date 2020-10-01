Стены посольства России в Чехии облили кетчупом

Пражская полиция задержала 7 человек, которые облили кетчупом забор посольства Росии в Чехии. Об этом сообщило издание Forum24.
Задержанные связали свой поступок с информацией о том, что к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы.
Мы использовали кетчуп, который своим темно-красным цветом символизирует пролитую кровь погибших при взрыве.
из заявления одного из задержанных
Задержанные были отвезены в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, накануне Чехия в связи со взрывом в Врбетице выслала 18 российских дипломатов.
Ранее в Чехии допустили отстранение России от строительства АЭС "Дукованы".
Фото: Forum24
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