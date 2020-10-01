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Стены посольства России в Чехии облили кетчупом
Сегодня, 12:02
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phil_k

Стены посольства России в Чехии облили кетчупом

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Протестующие связали это со взрывом в Врбетице.

Пражская полиция задержала 7 человек, которые облили кетчупом забор посольства Росии в Чехии. Об этом сообщило издание Forum24.

Задержанные связали свой поступок с информацией о том, что к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы. 

Мы использовали кетчуп, который своим темно-красным цветом символизирует пролитую кровь погибших при взрыве.

из заявления одного из задержанных

Задержанные были отвезены в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, накануне Чехия в связи со взрывом в Врбетице выслала 18 российских дипломатов.

Ранее в Чехии допустили отстранение России от строительства АЭС "Дукованы".

Фото: Forum24
 

Теги: взрыв в врбетице в 2014 году, посольство россии в чехии, чехия
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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Черниченкоа Владлена
Сегодня 13:28

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