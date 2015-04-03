МИД России назвал ситуацию с расследованием взрывов на складах в Чехии "маразматическим парадом"

В ведомстве отметили, что за семь лет не было озвучено никаких версий по инциденту.

В МИД России назвали "маразматическим парадом" нынешнюю ситуацию вокруг расследования взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова в эфире "Вести FM".

По ее словам, очень странно, что по прошествии семи лет власти Чехии так и не озвучили никаких подробностей инцидента. Захарова считает, что из-за таких обвинений Прага опозорилась на весь мир.

Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также Захарова отметила, что чешские власти были не в курсе, что взорванный склад боеприпасов не используется военными республики с 2006 года. На момент ЧП он сдавался в аренду частным оружейным компаниям, следовательно, у органов власти не было контроля над этим.

Ранее Захарова возмутилась, что США не прокомментировали ситуацию с послом.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE