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В МИД России ответили на требование Чехии вернуть землю под посольством в Праге
Сегодня, 8:39
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phil_k

В МИД России ответили на требование Чехии вернуть землю под посольством в Праге

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В ответ в МИД РФ напомнили о "немалой" недвижимости Чехии в Москве.

МИД России прокомментировал предложение Праги о возврате части земли, которая используется посольством России. Об этом появилась информация в официальном профиле в Facebook ведомства.

По данным МИД,  указываемые участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих тогда советско-чехословацких соглашений.

Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций.

из сообщения МИД РФ в Facebook

Также в ведомстве сообщили, что у России есть инструменты для профессионального и компетентного диалога. В МИД РФ чешской стороне также напомнили, о "немалой" недвижимости Чехии в районе Тверской улицы в Москве.

Ранее премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России.

Фото: МИД России

Теги: взрыв в врбетице в 2014 году, высылка дипломатов, мид россии, мид чехии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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