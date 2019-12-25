В МИД России ответили на требование Чехии вернуть землю под посольством в Праге

В ответ в МИД РФ напомнили о "немалой" недвижимости Чехии в Москве.

МИД России прокомментировал предложение Праги о возврате части земли, которая используется посольством России. Об этом появилась информация в официальном профиле в Facebook ведомства.

По данным МИД, указываемые участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих тогда советско-чехословацких соглашений.

Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. из сообщения МИД РФ в Facebook

Также в ведомстве сообщили, что у России есть инструменты для профессионального и компетентного диалога. В МИД РФ чешской стороне также напомнили, о "немалой" недвижимости Чехии в районе Тверской улицы в Москве.

Ранее премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России.

Фото: МИД России